Ayaydın: Özbeöz Muğlalıyım

CUMHUR İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, kendisine ithal aday benzetmesi yapanlara cevap vererek, "25 yıldır Muğla'da yaşıyorum ve ithal aday değilim. Ben mevcut adaylardan çok daha fazla Muğla'da yaşadım. Özbeöz Muğlalıyım ve Muğlalı olmaya devam edeceğim" dedi.

'DERSİME ÇALIŞTIM'

ADAYLIĞININ 7 Ocak'ta açıklanmasının ardından kentte çalışmalara hızlı bir şekilde başladığını belirten Ayaydın, 25 gündür teşkilat ile kentin çeşitli ilçelerinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Ayaydın şöyle konuştu: "Ben mevcut adaylardan çok daha fazla Muğla'da yaşadım. Özbeöz Muğlalıyım ve Muğlalı olmaya devam edeceğim. Ben projelerimle konuşurum. Sizin halka anlatacak bir projeniz yoksa o zaman laf kalabalığı yapıp bir şeyler söylerseniz." Dersine çalışıp geldiğine ve projelerinin hazır olduğuna işaret eden Ayaydın, sorunları çözmek için göreve talip olduğunu dile getirdi