Beton mikseri çarpan Ecenur hayatını kaybetti

MUĞLA'DA beton mikserinin çarpıp, 20 metre sürüklediği Ecenur Gütür (21), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü ise, adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaza, önceki gün saat 20.30 sıralarında Fethiye ilçesi Çatalarık mahallesinde meydana geldi.
B.B.'nin kullandığı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Ecenur Gütür'e çarptı. Mikserin altında kalıp, 20 metre sürüklediği Gütür, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gütür, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.