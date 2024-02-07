Astsubay ağaca çarparak can verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 02.30 sıralarında Otogar Yolu Sarıana Türbesi yakınlarında kaza meydana geldi. Astsubay Mustafa Oğuz Utlu'nun kontrolünü yitirdiği otomobil savrulup, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Utlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapan Utlu'nun cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.