Muğla’da vatandaşı 55 milyon lira dolandıran örgüte operasyon

Sosyal medyada kendisini Suriye'de görev yapan Amerikalı kadın asker olarak tanıtan şahıs Ortaca'da oturan bir vatandaştan farklı tarihlerde ve miktarlarda toplamda 1 milyon 950 bin TL para aldı. Şüpheli şahsa 6 farklı IBAN numarasından para gönderen vatandaş şahsa bir daha ulaşamaması üzerine adli makamlara başvurdu.



Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma sonucunda İstanbul ve Çanakkale illerinde 26 şüpheli 23 yabancı uyruklu ve 3 Türk vatandaşı tespit edildi. Tespit edilen 26 şüphelinin hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede farklı il ve ilçelerde ikamet eden 43 mağdur tespit edildi. Tespit edilen 26 şüphelinin 1 Haziran-25 Aralık 2023 tarihleri arasında temin edilen hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemede 55 milyon TL'lik vurgun yaptıkları tespit edildi. İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.