Muğla’da vatandaşı 55 milyon lira dolandıran örgüte operasyon

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri tarafından organize ve nitelikli suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 55 milyon liralık vurgun yapan 23'ü yabancı uyruklu toplam 26 şüpheliden 19'u tutuklandı.
Ortaca Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen 'Bilişim yoluyla dolandırıcılık' soruşturması çerçevesinde ellerinde yüklü miktarda döviz bulunduğu ve mevcut kurun çok altında bozdurmak istedikleri iddiası ile sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri dolandırdıkları ihbarı sonrası Jandarma ekipleri harekete geçti.