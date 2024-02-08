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Haberler Muğla ‘Büyükşehir ölüme davetiye çıkarmış’

‘Büyükşehir ölüme davetiye çıkarmış’

Cumhur İttifakı’nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın depremin birinci yılında, Muğla’ya sığınan depremzedelerle buluştu. İmar planları yapılmadığı için Muğla’nın kaçak yapı cennetine dönüştüğünü kaydeden Ayaydın, “Deprem kuşağındaki bir şehirde bu keyfiliği ve umursamazlığı anlayamıyorum. Bu şehir insanına ihanettir. Düpedüz ölüme davetiye çıkartmaktır” dedi.

OSMAN AKÇA
‘Büyükşehir ölüme davetiye çıkarmış’

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, depremin birinci yılında Muğla'ya sığınan depremzedelerle buluştu ve imar planlarını çıkarmadığı için insanları kaçak yapıya teşvik eden yerel yönetime yüklendi.

KAÇAK YAPI CENNETİ

Binlerce vatandaşın deprem felaketinden sonra yerinden yurdundan ayrılmak zorunda kaldığını dile getiren Ayaydın, kayıplarının yanı sıra yakınlarını da geride bırakarak bölgeden gittiklerini anlattı.

Ayaydın, Muğla'nın da deprem bölgesi olduğunun altını çizerek bilimin ve teknolojinin ışığında her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin imar planlarını yapmadığı için Muğla'nın kaçak yapı cennetine dönüştüğünü kaydeden Ayaydın, "Deprem kuşağında bir şehirde bu keyfiliği bu umursamazlığı anlayamıyorum. Bu şehir insanına ihanettir. Düpedüz ölüme davetiye çıkartmaktır. Derhal bütüncül imar planlarını oluşturarak insanımızın standartlara uygun, güçlü evlerde oturmalarını sağlamamız gerekiyor" dedi.

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