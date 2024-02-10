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Haberler Muğla Milas'ta motosiklet kazası

Milas'ta motosiklet kazası

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, yolcu konumundaki Erdoğan Demir (25) hayatını kaybetti.

İHA
Milas’ta motosiklet kazası

Kaza, Milas ilçesi Koru Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. yönetimindeki 48 U 6698 plakalı motosikletin henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Bir anda motosikletin savrulması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü A.K. ile yolcu konumundaki Erdoğan Demir ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Erdoğan Demir, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Demir'in ani ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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