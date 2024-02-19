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Haberler Muğla Motosiklette gaza basan 8 yaşındaki çocuk polis aracına çarptı

Motosiklette gaza basan 8 yaşındaki çocuk polis aracına çarptı

Muğla’da çalışır haldeki motosiklete binen 8 yaşındaki çocuk yanlışlıkla gaz kolunu çekti. Harekete geçen motosikletle polis aracına çarpan küçük çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA
Motosiklette gaza basan 8 yaşındaki çocuk polis aracına çarptı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi Baykent Caddesi ile Atatürk Kordonu Caddesi kesişiminde meydana gelen ola. Edinilen bilgiye göre 48 ANF 293 plakalı motosikletin sürücüsü Z.Ş., çalışır vaziyette bulunan motosiklete çocuklarını bindirmek istedi. O esnada çocuğun motosikletin gaz kolunu çekmesi sonucu bir anda harekete geçen motosiklet, park halinde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekip otosuna çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 yaşındaki A.D.Ş.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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