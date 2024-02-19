  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla’da fotoğraf çekmek isterken denize düştüler

Muğla’da fotoğraf çekmek isterken denize düştüler

OSMAN AKÇA
Muğla’da fotoğraf çekmek isterken denize düştüler
Muğla'nın Datça ilçesinde gerçekleştirilen Badem Çiçeği Festivali'ne gelen bir grup kadın, hatıra fotoğrafı çekilmek için deniz fazla yaklaşınca, grupta bulunan 2 kadın denize düştü. Polis ekipleri tarafından kurtarılan kadınlar ambulansla hastaneye götürüldü. Olay, Datça ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Datça'da düzenlenen festivale gelen bir grup kadın, kordona gelerek, hatıra fotoğrafı çekmek istedi. Kadınlar, özçekim yapmak için deniz kenarına fazla yaklaşınca grupta bulunan 2 kadın, dengesini kaybederek denize düştü. İlk tedavileri yapılan kadınlar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denize düşen kadınların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA