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Haberler Muğla 2 çocuk hayatını kaybetti! Muğla'daki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

2 çocuk hayatını kaybetti! Muğla'daki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün akşam saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuk hayatını kaybetti. Korkunç kazanın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA
2 çocuk hayatını kaybetti! Muğla’daki feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 çocuk hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Mahallesi'nde dün akşam saat 16.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 48 FM 170 plakalı otomobil, Bedirhan Arslan (14) idaresindeki 48 AOT 885 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yanındaki Mehmet Efe Can (13) yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan Mehmet Efe Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücüler ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Bedirhan Arslan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak yan yoldan sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı görüntüleri ise bir iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpması ve çocukların yola savrulması yer alıyor.

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