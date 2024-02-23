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Haberler Muğla Öğretmen eşe korkunç şiddet

Öğretmen eşe korkunç şiddet

OSMAN AKÇA
Öğretmen eşe korkunç şiddet
MUĞLA'DA, tartıştığı eşi öğretmen G.G.'yi (37) darp edip, burnunu ve omurgasını kıran Mücahit G. (37), tutuklandı. Olay, 18 Şubat'ta, saat 03.00 sıralarında, merkez Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanda çığlık seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Eşini darbeden Mücahit G., kaçtı. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan G.G.'nin burnunda ve belininin omurga kemiğinde kırıklar olduğu belirlendi. G.G., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaçan Mücahit G. polis tarafından yakalandı ve ifadesinin ardından tutuklandı.
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