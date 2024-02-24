Motosikletli çocukların korkunç sonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, orta refüjden karşıya geçmeye çalışan ve otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Bedirhan Arslan (14) ile arkasındaki Mehmet Efe Can (13) yaşamını yitirdi. Kazada, otomobil sürücüsü ise yaralandı. Kaza, Fethiye- Antalya karayolu Çamköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki 48 FM 170 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Bedirhan Arslan'ın kullandığı 48 AOT 885 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 200 metre sürüklenirken, Bedirhan Arslan ile arkasındaki Mehmet Efe Can ise yol kenarına savruldu.

KAMERAYA YANSIDI

Otomobil sürücüsü A.Ç. de yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Efe Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bedirhan Arslan ile A.Ç. ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bedirhan Arslan da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü A.Ç.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada korkunç olayın, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Yapılan incelemede otomobilin süratle çarptığı motosikletteki çocukların asfaltta metrelerce sürüklendiği görüldü.