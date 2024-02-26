Meteoroloji’den yarın için kuvvetli yağış uyarısı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında fırtına etkili oldu; dalga boyu yer yer 2 metreyi aştı. Yetkililer, balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren yurdun güneybatısı için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Sağanağın Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, Bodrum açıklarında sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Dalgaların boyu yer yer 2 metreyi aştı. Yetkililer, balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı yaptı. Öte yandan fırtına ve sağanağın yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.