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Haberler Muğla Kayalıklardan düşen adam kurtarıldı

Kayalıklardan düşen adam kurtarıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesinde kayalıklardan düşen adam İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

İHA
Kayalıklardan düşen adam kurtarıldı

Olay Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre Yaraş Mahallesinde dağlık alanda dengesini kaybeden Hüseyin Armutçuk uçurumdan aşağıya düştü. Hüseyin Armutçuk 'un düştüğünü gören arkadaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler uçurumdan düşen Hüseyin Armutçuk'a ulaştılar. Hüseyin Armutçuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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