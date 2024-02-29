Beste bebek ameliyat ile sağlığına kavuştu

MUĞLA'DA sol göz kapağında düşüklük sorunuyla dünyaya gelen 17 aylık Beste Şahin'e İzmir'de göz kapağı kaldırma ameliyatı yapıldı. Kızlarının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan baba Alper Şahin (38), "Sol gözü yarı kapalı, göz bebeğinin tam üstünde sınırdaydı. Gözünü açmak için çenesini kaldırıyordu. Şimdi gayet normal gözlerini açabiliyor" dedi.

Muğla'da Alper Şahin ile noterde çalışan anne Hidaye Şahin'in (34) 17 ay önce Beste Şahin dünyaya geldi. Beste bebeğin, 3 gün boyunca sol gözünü hiç açamadığı fark edildi. Kontrollerinde göz kapağının düşük olmakla beraber göz bebeğinin açık kaldığı saptandı. Prof. Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu, 18 Ocak'ta göz kapağı kaldırma ameliyatı yaptı. Ameliyatın ardından Beste bebek, sağlığına kavuşup, sol gözünü de sağ gözü gibi rahatlıkla açabilmeye başlarken, ailesi büyük sevinç yaşadı.