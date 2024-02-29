  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Beste bebek ameliyat ile sağlığına kavuştu

Beste bebek ameliyat ile sağlığına kavuştu

HABER MERKEZİ
Beste bebek ameliyat ile sağlığına kavuştu

MUĞLA'DA sol göz kapağında düşüklük sorunuyla dünyaya gelen 17 aylık Beste Şahin'e İzmir'de göz kapağı kaldırma ameliyatı yapıldı. Kızlarının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan baba Alper Şahin (38), "Sol gözü yarı kapalı, göz bebeğinin tam üstünde sınırdaydı. Gözünü açmak için çenesini kaldırıyordu. Şimdi gayet normal gözlerini açabiliyor" dedi.

Muğla'da Alper Şahin ile noterde çalışan anne Hidaye Şahin'in (34) 17 ay önce Beste Şahin dünyaya geldi. Beste bebeğin, 3 gün boyunca sol gözünü hiç açamadığı fark edildi. Kontrollerinde göz kapağının düşük olmakla beraber göz bebeğinin açık kaldığı saptandı. Prof. Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu, 18 Ocak'ta göz kapağı kaldırma ameliyatı yaptı. Ameliyatın ardından Beste bebek, sağlığına kavuşup, sol gözünü de sağ gözü gibi rahatlıkla açabilmeye başlarken, ailesi büyük sevinç yaşadı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA