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Haberler Muğla Muğla'da korkunç olay! Sokakta yürürken silahla vurularak öldürüldü

Muğla'da korkunç olay! Sokakta yürürken silahla vurularak öldürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde sokakta yürüyen Alican Kırca isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Kırca yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA
Muğla’da korkunç olay! Sokakta yürürken silahla vurularak öldürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi sokakta yürüdüğü sırada silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen Alican Kırca, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından sağlık ekipleri mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen başından vurulan Alican Kırca, olay yerinde hayatını kaybetti. Milas Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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