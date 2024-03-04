Sokak ortasında infaz

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Alican Kırca (61), sokakta yürüdüğü sırada başından vurularak öldürüldü. Polis, kayıplara karışan katil zanlısının yakalanması için çalışma yürütüyor. Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan olayda, sokakta yürüyen emlakçı Kırca, kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonuç vermezken, başından vurulan Kırca olay yerinde hayatını kaybetti. Ekipler, silahlı saldırının yaşandığı mahallede geniş çaplı soruşturma başlattı.