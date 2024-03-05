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Haberler Muğla Muğla Milas'ta motosikletle otomobil çarpıştı! 1 kişi yaralandı

Muğla Milas'ta motosikletle otomobil çarpıştı! 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazası sonucunda bir kişi yaralandı. Ekipler tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Muğla Milas’ta motosikletle otomobil çarpıştı! 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Ahmetçavuş-Hayıtlı Mahallesi Levent caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.B.A. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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