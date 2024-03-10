İnsan ömrü 2080’de 120 yıla çıkacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Muğla Aile Hekimleri Derneği tarafından Muğla'da düzenlenen 'Aşı Okulu' konferansına katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, yeni geliştirilen Zona ve RSV aşıları hakkında bilgi verdi. Prof. Şenol, yeni Zona aşısının küçük yaşlarda geçirilen, fakat vücutta saklı kalan hastalıkların 50-70 yaşlarında tekrar uyanmasına engel olduğunu açıkladı. Her geçen yüzyılda ortalama insan ömrünün uzadığını belirten Şenol, "19. yüzyılda yaşayan atalarımız 45 yaşında ölüyordu. 20. yüzyılda insan ömrü ortalama 75 olmuştu. 2080'lerde insan ömrünü ortalamada uzatamazsak bile 120 yaşına kadar yaşayan bireylerin artacağı öngörüsü var" dedi.