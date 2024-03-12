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Haberler Muğla Kardeşini vuranlara uçan tekmeyle saldırdı

Kardeşini vuranlara uçan tekmeyle saldırdı

OSMAN AKÇA
Kardeşini vuranlara uçan tekmeyle saldırdı
MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçesinde Durmuş Karahan (58) tartıştığı husumetlisi Burak Şarlatan'ı (35) pompalı tüfekle bacağından vurdu. Olayı gören yaralının ağabeyi, şüpheliyi 'uçan tekme' atarak durdurdu. Durmuş Karahan, aralarında husumet olan Burak Şarlatan'ı gördü. Otomobilinden ruhsatsız tüfeğini alan Karahan, Şarlatan'ı sağ bacağından vurdu. Kardeşinin vurulduğunu gören Şarlatan, saldırganı uçan tekme atarak yere düşürüp, tekmeledi. Hastaneye kaldırılan Burak Şarlatan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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