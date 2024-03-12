Yaralı işçi 23 günlük savaşını kaybetti

MUĞLA'DA iş yerinde sobaya döktüğü tinerin parlaması sonucu yaralanan yirmi iki yaşındaki Yener Durmuş, tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra hayatını kaybetti. Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü demir atölyesinde işçi olarak çalışan Yener Durmuş (24) 16 Şubat saat 08.00 sıralarında sobayı tutuşturmak için içine tiner döktü. Sobanın birden alev almasıyla tiner tenekesinde parlama oldu. Vücudunun yarısında 3. derece yanık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Durmuş, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Durmuş, yoğun bakım ünitesinde 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.