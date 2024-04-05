04.04.2024 nikah çılgınlığı yaşandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 04.04.2024 günü nikah yoğunluğu yaşandı. Bir günde 31 çiftin nikahı kıyıldı. Evliliklerine özel ve akılda kalıcı bir tarihte başlamak isteyen çiftler, takvimler 04.04.2024'ü gösterdiğinde nikah dairelerine akın etti. Fethiye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nden aylar öncesinden randevu alan 31 çiftin nikahı kıyıldı. Bu unutulmaz günde nikah kıydırmak isteyen çiftler, uzun kuyruklar oluşturdu. Her 15 dakikada bir gerçekleşen nikahları Fatma Durgut Arıkan ile Mehmet Küçükala kıydı.