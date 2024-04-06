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Haberler Muğla Bayram tatili başlayınca Muğla'da trafik yoğunluğu da başladı

Bayram tatili başlayınca Muğla'da trafik yoğunluğu da başladı

Ülkemizin en önemli turizm şehirlerinden biri olan Muğla’da 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla trafik yoğunluğu başladı. Öte yandan il genelinde turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 70'e ulaşması bekleniyor.

İHA
Bayram tatili başlayınca Muğla’da trafik yoğunluğu da başladı

Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Muğla'da Ramazan Bayramı tatili için trafikte yoğunluk gözlemlenirken, kent girişinde trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 70'lik orana ulaşması bekleniyor. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması da (GBT) yapıldı.

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