Bayram tatili başlayınca Muğla’da trafik yoğunluğu da başladı

Türkiye'nin turizm merkezlerinden olan Muğla'da Ramazan Bayramı tatili için trafikte yoğunluk gözlemlenirken, kent girişinde trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu.

Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 70'lik orana ulaşması bekleniyor. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması da (GBT) yapıldı.