Yılmaz hayırsever

ÇIRAKLIKTAN USTALIĞA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, 12 yaşında çırak olarak başladığı kaynak işinde zamanla ustalaşarak kendi demir doğrama atölyesine sahip oldu. Yıllar içinde işlerini büyüten Hüseyin amcanın değişmeyen tek özelliği ise hayırseverliği oldu. Çevresindeki ihtiyaç sahiplerine her zaman yardım eli uzatan Yılmaz, ilçedeki kamu hizmetlerine de büyük katkı yaptı.

HÜSEYİN YILMAZ ORTAOKULU - 2022 Yılmaz'ın hayır işleri arasında kendi ismini taşıyan bir ortaokul da bulunuyor.

ANJİYO MERKEZİ AÇTI

Kazandığı parayla okuldan camiye pek çok hizmete imza atan Yılmaz en son anjiyo merkezi olmadığı için kalp krizinden ölenler olduğunu duyunca kolları sıvadı. Fethiye Devlet Hastanesi bünyesinde yaptırdığı merkez hizmete giren Hüseyin Yılmaz, "Hayatım boyunca kazandığımı fakir fukaraya ve ülkeme harcamasaydım asla bu duruma gelemezdim. Son nefesime kadar hayır işlerine devam edeceğim" dedi.

DEVLET HASTANESİ ECZANESİ - 2023 Evli ve iki çocuk babası olan Hüseyin Yılmaz, vatan sevgisi ve Türk halkına olan minnetini yaptığı bağışlarla göstermekten gurur duyduğunu söylüyor.

KAYAKÖY'Ü CAMİYE KAVUŞTURDU

Yılmaz'ın en son yaptığı hayır işlerinden biri Fethiye'ye bağlı Kayaköy Mahallesi'ndeki Merkez Camii. Mahallede cami olmadığı için vatandaşların uzaktaki camilerde ibadet etmek zorunda kaldığını öğrenen Hüseyin amca 200 kişilik Merkez Camii'ni yaptırdı.