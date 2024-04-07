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Haberler Muğla Emniyetin 'uçan göz'ü Muğla'da denetimde

Emniyetin 'uçan göz'ü Muğla'da denetimde

Emniyetin 'uçan göz'ü olarak adlandırılan helikopter Muğla-Antalya kara yolu Fethiye ve Göcek güzergahlarında denetimlerini sürdürdü. Denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler kara ekiplerine bildirildi. Kontroller bayram süresince devam edecek.

AA
Emniyetin ’uçan gözü’ Muğla’da denetimde

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği, emniyetin "uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopter, Muğla ve turistik ilçelerinde denetimlerini sürdürdü.

Dalaman Havalimanı'ndan kalkan ve gece gündüz kayıt yapma, uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip polis helikopteri trafik denetimi gerçekleştirdi.Trafik denetimini yapan helikoptere binen Anadolu Ajansı (AA) ekibi, uygulama faaliyetini görüntüledi.

Emniyetin ’uçan gözü’ Muğla’da denetimde

Gün içerisinde trafiğin yoğun olduğu turistik merkezlerdeki kara yolu güzergahlarında görev yapan helikopter, Muğla-Antalya kara yolu Fethiye ve Göcek güzergahlarında kontrol yaparak yakın araç takibi, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma, hatalı sollama gibi ihlalleri tespit etti.

Emniyetin ’uçan gözü’ Muğla’da denetimde

Havadan yapılan takipte kural ihlali yapan sürücüler, kara ekiplerine bildirildi. Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, hatalarının helikopter kayıtlarıyla tespit edildiği anlatıldı.

Yapılan kontrollerde 2 kırmızı ışık ihlali ile 3 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 5 sürücüye 4 bin 392 lira cezai işlem uygulandı. Helikopterle denetimler bayram süresince devam edecek.

Emniyetin ’uçan gözü’ Muğla’da denetimde

Öte yandan, faaliyetin gerçekleştiği kara yolunda trafik akışının yoğun olmadığı gözlendi.

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