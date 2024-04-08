Köyceğiz’de öğrenciler davul çalıp mani söyledi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler ramazan davulu çalıp, mani söyleyerek etkinlik yaptı. Köyceğiz İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri mani söyledi, Köyceğiz Ortaokulu öğrencileri davul çaldı. Köyceğiz İmam-Hatip Ortaokulu ve Köyceğiz Ortaokulu Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere ramazan kültürünü ve değerlerini aşılamak için etkinlik düzenledi. Köyceğiz İmam-hatip Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizle birlikte unutulmaya yüz tutan ramazan davulu etkinliğini günümüzde de canlandırmak istedik. Öğrencilerimiz maniler ezberledi, Köyceğiz Ortaokulu öğrencilerinin çaldığı davul eşliğinde söyledi. Öğrenciler etkinliği çok beğendiklerini ve mutlu olduklarını ifade ettiler. Aslında projeyle asıl amacımız bu şekilde öğrencilerin ve velilerin hafızalarında ramazan kültürü kalsın, değerlerimizi öğrensinler" ifadeleri kullanıldı.