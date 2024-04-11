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Haberler Muğla Milas'ta hareketli anlar! Silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü

Milas'ta hareketli anlar! Silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında anlaşmazlık olan 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olaya ilişkin soruştuma sürüyor.

İHA
Milas’ta hareketli anlar! Silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olayda yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay, Hacı Abdi Mahallesi 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. 2 kişi önce birbirine sopalarla saldırdı. Birkaç kişinin saldırdığı gencin darp edilmesini önlemeye çalışan diğer kişiler de karşı grubun saldırısına uğradı. Kavganın devam ettiği sırada bir başka şahıs da, bulvarın karşısında başka bir şahsa defalarca silahla ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan şahıs, güçlükle bir apartmanın dibine sığınırken, saldırgan ise tekrar kalabalığa karışıp kavgaya devam etti.

Herkesi şaşkına çeviren olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildiği öğrenildi.

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