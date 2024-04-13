Bodrum’da tatilciler dönüyor; 10 bin araç çıkış yaptı

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da bayram tatilini geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Son gün yoğunluğuna kalmak istemeyen bazı tatilciler, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren dönüşe geçti.

Bu kapsamda özellikle Gümbet Kavşağı Milas istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi. Polis ekipleri trafiği daha akıcı ve sağlıklı hale getirebilmek adına kontrollü geçiş sağladı.

Öte yandan, Bodrum'dan son 12 saat içinde yaklaşık 10 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi.

Yarın akşam saatlerinden itibaren tatilcilerin dönüş yolculuğunda yoğunluğun daha da artması bekleniyor.