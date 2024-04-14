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Haberler Muğla Marmaris'e yılın ilk kruvaziyeri yanaştı! ABD’li ve İngiliz 490 turist getirdi

Marmaris'e yılın ilk kruvaziyeri yanaştı! ABD’li ve İngiliz 490 turist getirdi

Muğla'nın gözde turizm merkezi Marmaris, sezonun ilk kruvaziyer gemisi "Silver Spirit"i ağırladı. Bahamalar bayraklı lüks gemi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı. Girit ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 210 metre uzunluğundaki kruvaziyerde ABD'li ve İngiliz 490 yolcu ile 360 personel bulunuyor.

AA
Marmaris’e yılın ilk kruvaziyeri yanaştı! ABD’li ve İngiliz 490 turist getirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Silver Spirit" adlı kruvaziyer sezonun ilk yolcularını getirdi.

Bahamalar bayraklı lüks kruvaziyer, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı.

Girit ziyaretinin ardından rotasını Marmaris'e çeviren 210 metre uzunluğundaki kruvaziyerde ABD'li ve İngiliz 490 yolcu ile 360 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

İlçeye sezonun ilk yolcularını getiren geminin akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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