AK Parti’de değişime ‘2k’ formülü! Kan ve ruh kaybını ortadan kalkacak

Yerel seçimlerin ardından değişime gitme kararı alan AK Parti'de bu değişim 2 K formülü ile hayata geçirecek. Kamp ve kongre ile Başkan Erdoğan'ın deyimiyle "partideki oy ile birlikte kan ve ruh kaybı" ortadan kalkacak. AK Parti'de değişim sadece isimler üzerinden değil iş yapma biçimi de değişecek. Bir yandan seçim sonuçları analiz çalışmaları yapan AK Parti diğer taraftan da seçmen ile bağını koparmayacak. Sandığa gitmeyen seçmene dönük özel çalışma yapılacak, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek

İLK DEĞİŞİM İL BAŞKANLARINDA

Başkan Erdoğan kongre sürecini başlatın talimatı verdi fakat kongre tarihi konuşulmadı. Kongrelerden önce ilçe ve il başkanlıklarında değişimler olacak. Değişimin yöntemine çalışılacak. Değişim için 14 Mayıs'ta yapılması planlanan genişletilmiş il başkanları toplantısından önce ilk adım atılacak. Belediye başkanı adayı olduğu için boşalan il başkanlıkları var. Öncelikle, vekâleten bulunan isimler yerine asaleten atama yapılacak. MYK'da illerdeki durum değerlendirildi. İl ve ilçe başkanlığı değişimlerinin başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 30 büyükşehrin büyük çoğunluğunda gerçekleştirileceği öğrenildi.

AK PARTİ'DE 2 AŞAMALI KAMP

MYK üyeleri toplantıda kamp yapılması gerektiğini gündeme getirdi, bunun üzerine Başkan Erdoğan'da parti genel sekreteri Fatih Şahin'e talimat verdi. Milletvekilleri ve belediye başkanları için iki ayrı kamp yapılması kararlaştırıldı. Önce milletvekilleri, daha sonra belediye başkanları kampa girecek. Milletvekili kampının Kızılcahamam'da, belediye başkanları kampının ise AK Parti yeni konferans salonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Her iki kampın açılış ve kapanış toplantılarına Başkan Erdoğan katılacak. Bakanlar da kampa gelerek sunum yapıp kurmayların sorularına yanıt verecek.

ERDOĞAN'DAN HATAY TALİMALATI

Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de MYK toplantısının ardından Başkan Erdoğan ile görüştü. Başkan Erdoğan'ın Hatay'ı çok önemsediğini ve en kısa zamanda da ziyaret edeceğini belirttiğini vurgulayan Öntürk, "Hatay'ımızın mali tablosu ortada. Cumhurbaşkanımız her türlü desteği vererek şehrin yeniden ayağa kaldırılmasını arzu ediyor. 6 Şubat depremlerin ardından Hatay'da imar ve yerleşim sorunları var. Şehrin yeniden inşasında karşımıza çıkan aksaklıkların ortadan kaldırılması için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Hatay'da hızlı ve koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yapmamızın talimatını verdi" ifadelerini kullandı.