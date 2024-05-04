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Haberler Muğla Bodrum'da içme suyu hattı yine patladı! Yollar göle döndü

Bodrum'da içme suyu hattı yine patladı! Yollar göle döndü

Muğla'nın turizmiyle ünlü ilçesi Bodrum'da sürekli patlamaların olduğu ana isale hattı gece saatlerinde bir kez daha patladı. Tonlarca su çevreye akarken yolda çökmeler oldu.

AA
Bodrum’da içme suyu hattı yine patladı! Yollar göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Torba-Gündoğan kara yolu Torba Kavşağı istikametinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Bodrum’da içme suyu hattı yine patladı! Yollar göle döndü

Patlamanın ardından yolda çökme oldu, tonlarca su çevreye aktı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı, yolu kontrollü olarak trafiğe kapattı. Belediye ekiplerince onarım çalışması yapılacak.

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