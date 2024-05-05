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Haberler Muğla Dalaman'da orman yangını

Dalaman'da orman yangını

Muğla Dalaman'ın Elcik Mahallesi yakınlarında saat 17.00'de orman yangını çıktı. Dalaman Barajı'na yakın bir noktada yayılan alevler ekiplerin havadan ve kaadan hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

İHA
Dalaman’da orman yangını

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Dalaman ilçesi Elcik Mahallesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dalaman Barajı'na yakın bir noktada henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangının tespit edilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye varan ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Yangına, 1 ilk müdahale aracı ve 2 arazöz ile karadan, 1 helikopterle de havadan müdahale eden ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirilirken, yapılan ilk incelemelere göre yangında 1 dekar alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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