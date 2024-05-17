Cinayette kullanılan beyzbol sopası aranıyor

ÜNLÜ televizyon programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 53 gündür kayıp olan üç çocuk babası Şaban Ataş'ın (53) cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Eski eş Emine Karabulut, çocuklarının babası Şaban Ataş'ı sevgilisi Burhanettin Öztürk'ün beyzbol sopası öldürdüğünü itiraf etmesiyle tüyler ürperten cinayetle ilgili detaylar bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Eski eş Emine Karabulut çelişkili ifade verdiği için cinayet masası dedektifleri cinayette kullanılan beyzbol sopasını arıyor. Taşların altına gömülü halde bulunan Ataş'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alındı. Cesedin vücut bütünlüğü tanınmaz halde olduğu için DNA testiyle tespit yapılacak. Canlı yayında gelen itirafın ardından Emine Karabulut'un 85 yaşındaki annesi ile birlikte 2 oğlu ve Burhanettin Öztürk gözaltına alındı.