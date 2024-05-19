  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Marmaris’te halk plajları yaza hazırlanıyor

Marmaris’te halk plajları yaza hazırlanıyor

HABER MERKEZİ
Marmaris’te halk plajları yaza hazırlanıyor
MUĞLA Marmaris'te ekipler halk plajlarını yaza hazırlamaya başladı. Yaz aylarında deniz tutkunlarına ev sahipliği yapacak halk plajlarına ücretsiz şemsiyeler monte edilmeye başlandı. Öte yandan duş, soyunma kabini, tuvalet gibi alanlar da bakıma alındı. Yıpranmış aparatlar yenileriyle değiştirilirken, yeni montajlar da yapıldı. Denize giren vatandaşların jet deniz araçlarından, sürat motorlarından ve teknelerden korunup daha güvenli alanda yüzmeleri için denize şamandıra döşeneceği belirtilirken çalışmanın ilçedeki tüm halk plajlarında yapılacağı ifade edildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA