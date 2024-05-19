Marmaris’te halk plajları yaza hazırlanıyor

MUĞLA Marmaris'te ekipler halk plajlarını yaza hazırlamaya başladı. Yaz aylarında deniz tutkunlarına ev sahipliği yapacak halk plajlarına ücretsiz şemsiyeler monte edilmeye başlandı. Öte yandan duş, soyunma kabini, tuvalet gibi alanlar da bakıma alındı. Yıpranmış aparatlar yenileriyle değiştirilirken, yeni montajlar da yapıldı. Denize giren vatandaşların jet deniz araçlarından, sürat motorlarından ve teknelerden korunup daha güvenli alanda yüzmeleri için denize şamandıra döşeneceği belirtilirken çalışmanın ilçedeki tüm halk plajlarında yapılacağı ifade edildi.