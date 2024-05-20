Yeni aldığı motosiklet aşçının sonu oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi, Hisarönü Kavşağı'nda önceki gün saat 23.30 sularında yaşandı. Timur Erden, yeni aldığı motosikletle seyir halindeyken bir otomobille çarpıştı. Motosikletten savrulan sürücü Erden ağır yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Timur Erden, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Erden'e çarpan araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirtilirken, Erden'in Ölüdeniz'de bir otelde aşçılık yaptığı ve evli 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma kazaya karışan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.