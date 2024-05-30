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Denizli'de film sahnesi gibi takip! Hastane bahçesinde durunca vurdular

Denizli'de takip edildiğini fark eden O.Y., Denizli Devlet Hastanesi bahçesinde durduğunda saldırıya uğradı. Şüpheliler, hastane bahçesinde O.Y.'ye silahlı saldırıda bulundu. Yaralanan O.Y. hemen hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
Denizli’de film sahnesi gibi takip! Hastane bahçesinde durunca vurdular

Merkezefendi ilçesinde hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre O.Y. (28), 20 ATS 75 plakalı otomobiliyle seyrettiği sırada başka bir otomobilin kendisini takip ettiğini fark edince Denizli Devlet Hastanesi'nin bahçesinde durdu.

Otomobilinden inen O.Y'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş edildi.

Sağlık ekipleri tarafından, kasığından yaralandığı belirlenen O.Y, acil servise alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bölgede incelemelerde bulunan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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