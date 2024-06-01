Cami avlusundaki sahipsiz tabut korkuttu

Muğla'da sabaha karşı cami avlusundaki musalla taşına içindeki mefta ile birlikte bırakılan tabut korku ve paniğe neden oldu. Yaklaşık üç saat boyunca ulaşılamayan cenaze yakınları geldiğinde, tabut zabıta ekipleri tarafından morga kaldırdı. İstanbul'da hayatını kaybeden Tahir Metin Güler'in cenazesi, yakınlarının talebi üzerine Muğla'nın Menteşe ilçesine gönderildi. Kendilerine saat 10.00'da Muğla'ya ulaşacağı söylenen cenazenin sabah 05.00 sıralarında gelmesi üzerine yakınları, şaşkınlık nedeniyle ne yapacaklarını şaşırdı. Cenazeyi nereye götüreceklerini bilemeyen ekipler ve cenaze yakınları, tabutu geçici olarak Kurşunlu Camisi'nin musalla taşına bırakmayı tercih ettiler. Daha sonra da kimseye haber vermeden camiden ayrıldılar. Ekipler, cami avlusuna gelerek vatandaşların da yardımıyla tabutu cenaze aracına yükledi. Tam bu sırada cenaze sahipleri camiye geldi. Cenazenin İstanbul'dan gönderildiğini, Muğla'ya erken gelmesi üzerine musalla taşına bıraktıklarını anlattılar.