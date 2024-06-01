Muğla’da sıcaklar 10 derece birden artacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'da hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren 6 ila 10 derece artacağını belirterek vatandaşları uyardı. Beklenen en yüksek sıcaklıkların 34-38 derece aralığında olacağı açıklandı.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Geçen hafta boyunca bölgemizi etkileyen yağışlı ve serin hava, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacak. Bölgemiz genelinde hafta sonu mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artarak hafta ortasına kadar 6 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor" ifadeleri yer aldı.