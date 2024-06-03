’Mektep’ suç örgütüne operasyonda 18 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütü kurarak göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ile Osmaniye'de 17 Mayıs'ta kendilerine 'Mektep' ismi veren örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

KİŞİ BAŞI 7 BİN DOLAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 5'i adli kontrol ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin göçmenlerden kişi başı 5-7 bin dolar aldığı, banka hesaplarında 100 milyon liralık hareket tespit edildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin arandığı bildirildi.