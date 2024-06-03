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Haberler Muğla 'Mektep' suç örgütüne operasyonda 18 tutuklama

'Mektep' suç örgütüne operasyonda 18 tutuklama

Muğla merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik kendilerine 'Mektep' adını veren suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 18’i tutuklandı. Şüphelilerin göçmenlerden kişi başı 5-7 bin dolar aldığı, banka hesaplarında 80 milyon liralık hareket tespit edildiği öğrenildi.

DHA
’Mektep’ suç örgütüne operasyonda 18 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç örgütü kurarak göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı. 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ile Osmaniye'de 17 Mayıs'ta kendilerine 'Mektep' ismi veren örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

KİŞİ BAŞI 7 BİN DOLAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 5'i adli kontrol ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin göçmenlerden kişi başı 5-7 bin dolar aldığı, banka hesaplarında 100 milyon liralık hareket tespit edildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin arandığı bildirildi.

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