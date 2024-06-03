Muğla'da sokak köpeklerinin saldırısına uğradı! 7 yaşındaki Duru evden çıkmak istemiyor

Anne Ayten Fidanboylu da yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getirerek, sahipsiz hayvanların toplanmasını istediğini kaydetti.

Kimsenin çocuğunun canının yanmasını istemediğini kaydeden Fidanboylu, "Hayvanları seviyoruz sahip çıkılsın, beslensin ama okul çevresinde ve bahçesinde değil. Bu konuda önlem alınsın. Hiçbir çocuğa da zarar vermesin istiyorum. Kızım köpek sesi duysa koşarak eve geliyor, korkuyor. Psikolojisi bozuldu. Okula getirdim ama çevrede köpekler olduğu için bırakıp gidemiyorum, aklım hep onunla. Tüm günümüzü okulda geçirmek zorunda kalıyoruz." dedi.

Öte yandan, bazı mahalle sakinleri ve veliler de okul çevresinde dolaşan köpekler nedeniyle çok tedirgin olduklarını ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.