Minik Duru’nun büyük korkusu

Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Karaova Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Duru Fidanboylu, 24 Mayıs'ta okulun bahçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Yardıma koşan bir velinin müdahalesiyle köpekten kurtulan öğrenci, bölgeye yakın sağlık ocağına götürüldü. Karın ve bel bölgesinde ısırık ve derin pati izleri oluşan küçük kız, büyük korku yaşadı.

Saldıran köpek ile beraberindeki bir köpek, ekiplerce belediyenin geçici hayvan barınağına götürüldü. Duru Fidanboylu, okulun bahçesinde gezdiği sırada köpeğin saldırısına uğradığını, bir velinin yardımıyla kurtulduğunu söyledi. Saldırı nedeniyle çok korktuğunu belirten Fidanboylu, karnında izlerin olduğunu ve yaşadığı korkuyu üzerinden atamadığını dile getirdi.

'KOŞARAK GELİYOR'

Anne Ayten Fidanboylu da yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getirerek, sahipsiz hayvanların toplanmasını istediğini kaydetti. Kimsenin çocuğunun canının yanmasını istemediğini kaydeden Fidanboylu, "Hayvanları seviyoruz sahip çıkılsın, beslensin ama okul çevresinde ve bahçesinde değil. Bu konuda önlem alınsın. Hiçbir çocuğa da zarar vermesin istiyorum. Kızım köpek sesi duysa koşarak eve geliyor, korkuyor. Psikolojisi bozuldu. Okula getirdim ama çevrede köpekler olduğu için bırakıp gidemiyorum, aklım hep onunla. Tüm günümüzü okulda geçirmek zorunda kalıyoruz" dedi.

Öte yandan, bazı mahalle sakinleri ve veliler de okul çevresinde dolaşan köpekler nedeniyle çok tedirgin olduklarını ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.