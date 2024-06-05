Çifte cinayete çifte müebbet

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde avukat ile emekli icra müdürünün öldürülmesiyle ilgili dava açılan 2 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan tutuklu sanık Galip Özmen'in (63) tutukluluğu devam ederken, tutuksuz sanık Osman Kemiklioğlu (28) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, avukata şiddet vakalarındaki artışa dikkat çekerek adaletin sağlanmasını beklediklerini belirtti.

HAKİM KARŞISINDA

SANIKLAR, ilk kez hakim karşısına çıktı. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Galip Özmen, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, farklı illerin barolar birliği temsilcileri ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Osman Kemiklioğlu ise duruşmaya Denizli'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım gösterdi.