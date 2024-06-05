  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla FETÖ'cülerin Datça'dan tekneyle Yunanistan'a kaçış planı tutmadı

FETÖ'cülerin Datça'dan tekneyle Yunanistan'a kaçış planı tutmadı

Muğla'nın Datça ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 5 kişi, deniz yoluyla yurt dışına kaçma girişiminde bulunurken yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçaklar denizde gözaltına alındı ve adli işlemler için karaya çıkarıldı.

AA
FETÖ’cülerin Datça’dan tekneyle Yunanistan’a kaçış planı tutmadı

Muğla'nın Datça ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla yargılanmaları süren 5 sanık, deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışırken gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında açılan davaları istinaf mahkemelerinde devam eden 5 sanığın, Datça Limanı'ndan tekneyle denize açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknede bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adileyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, 2 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA