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Haberler Muğla Muğla'daki orman yangınının nedeni belli oldu! Sigara izmariti 2 hektarlık alanı küle çevirdi

Muğla'daki orman yangınının nedeni belli oldu! Sigara izmariti 2 hektarlık alanı küle çevirdi

Dün öğle saatlerinde Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınının yol kenarına atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 2 söndürülürken 2 hektarlık alan zarar gördü.

DHA
Muğla’daki orman yangınının nedeni belli oldu! Sigara izmariti 2 hektarlık alanı küle çevirdi

Muğla Milas'ın Alaçamlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 45 arazöz, su tankerleri ve çok sayıda personelle karadan müdahale edildi.

Muğla’daki orman yangınının nedeni belli oldu! Sigara izmariti 2 hektarlık alanı küle çevirdi

Alevler, 1 saatte söndürülürken, 2 hektarlık alan küle döndü. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, yangının yol kenarından ormana atılan sigara izmaritinden çıktığını belirledi. Ekipler, izmarit atanı bulmak için çalışma başlattı.

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