Tatil öncesi turizmcilerden uyarı: Bu sitelere dikkat!

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da 9 günlük bayram tatili ile hareketlilik artarken, turizmciler karardan memnun olduklarını söyledi. Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bayramda çok ciddi beklentimiz var. Bayramda Bodrum yüzde 90 doluluğa ulaşıyor; bu sene de yüzde 90 oranında doluluk bekliyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu duyurdu. Bodrum'da bayram hareketliliği başlarken, tatilin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirdi. Turizmciler, iç pazara bayram tatilinin de dahil olmasıyla ilçedeki hareketliliğin daha da artacağını belirtti. Diğer yandan otellerde bayram tatili hazırlıkları tamamlanırken, ünlü isimler başta oteller olmak üzere antik tiyatro ve eğlence mekanlarında sahne alacak.