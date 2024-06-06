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Haberler Muğla Marmaris’te termometreyi gören soluğu denizde aldı! Sıcaklık 46 dereceyi buldu

Marmaris’te termometreyi gören soluğu denizde aldı! Sıcaklık 46 dereceyi buldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde termometreler 46 dereceyi gösterince vatandaşlar denize akın etti. Birkaç gündür süren sıcak hava dalgası, bugün zirve yaptı ve sokaklar boş kaldı. Serinlemek isteyen vatandaşlar, denize girerek rahatladı. Sıcak hava dalgasının hafta sonu etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İHA
Marmaris’te termometreyi gören soluğu denizde aldı! Sıcaklık 46 dereceyi buldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde termometreler 46 derece sıcaklığı gösterince, vatandaşlar soluğu denizde aldı.

Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası turizm merkezi Marmaris'i de etkiledi. Birkaç gündür etkili olan sıcak hava bugün tavan yaptı. İlçede termometreler 46 dereceyi gösterdi.

Sokakların boş kaldığı, nefes almakta bile güçlük çekilen ilçede vatandaşlar soluğu denizde aldı. Vatandaşlar sıcak havanın etkisinden denize girerek kurtulduklarını ifade ettiler.

Sıcak hava dalgasının hafta sonu etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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