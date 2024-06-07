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Haberler Muğla Görenler bir daha baktı! Bodrum'da ilginç görüntü

Görenler bir daha baktı! Bodrum'da ilginç görüntü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken bir yandan da eliyle valizini çekerek götürdü. Bu ilginç ve riskli manzara, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

İHA
Görenler bir daha baktı! Bodrum’da ilginç görüntü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletiyle seyreden sürücünün, bir yandan da valizini eliyle çekerek götürmesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gündoğan - Yalıkavak yolunda seyreden motosiklet sürücüsü, valizini motosikletinin üzerinde taşıyamayınca çareyi eliyle çekerek götürmekte buldu. Yolun emniyet şeridinden yavaş bir şekilde seyreden sürücü, bir yandan da valizini tekerlerinin üzerinde götürdü.

O anlar aynı istikamete giden vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Vatandaşın kayıt aldığı sırada valizin tekerleklerinden birinin koparak fırladığı görüldü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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