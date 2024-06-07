Görenler bir daha baktı! Bodrum’da ilginç görüntü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletiyle seyreden sürücünün, bir yandan da valizini eliyle çekerek götürmesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gündoğan - Yalıkavak yolunda seyreden motosiklet sürücüsü, valizini motosikletinin üzerinde taşıyamayınca çareyi eliyle çekerek götürmekte buldu. Yolun emniyet şeridinden yavaş bir şekilde seyreden sürücü, bir yandan da valizini tekerlerinin üzerinde götürdü.

O anlar aynı istikamete giden vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Vatandaşın kayıt aldığı sırada valizin tekerleklerinden birinin koparak fırladığı görüldü.