Hazırlıklar tamamlandı! Yerli turistin bu bayram da tercihi Muğla

"RAMAZAN BAYRAMI'NI DA DOLU DOLU GEÇİRDİK"

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur da bayram tatili öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını anlattı.



Bölgelerinde genellikle butik otel ve pansiyonların yoğun bulunduğuna dikkati çeken Yağmur, "Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanması turizmcileri mutlu etti. Tesislerdeki doluluk yüzde 90'lar seviyesinde olacak. Son dönemde bölgemize de çok yoğun bir talep var. Ramazan Bayramı'nı da dolu dolu geçirdik." dedi.

"HERKESİN KESESİNE UYGUN TATİL SEÇENEKLERİ VAR"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir de bayram tatili ve hemen ardından yaz tatilinin başlamasıyla sezona hızlı bir başlangıç yapacaklarını söyledi.