  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Marmaris'te yangın! Hızlı müdahale büyümesini önledi

Marmaris'te yangın! Hızlı müdahale büyümesini önledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, hava araçlarının hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İnbükü Koyu'nda saat 04.37'de enerji nakil hattından çıktığı belirtilen yangın, yer ekiplerinin de müdahalesiyle durduruldu.

İHA
Marmaris’te yangın! Hızlı müdahale büyümesini önledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, gün ağarması ile hava araçlarının hızlı müdahalesi sonrası söndürüldü.

Marmaris-Datça karayoluna yakın bulunan İnbükü Koyunda saat 04.37'de orman yangını çıktı. Enerji nakil hattından çıktığı açıklanan yangına ilk etapta yer ekipleriyle müdahale edildi.

Karadan yapılan erken ve etkin müdahaleyle alevlerin önü kesildi. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarının da müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında 1 hektar alan zarar gördüğü açıklandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA