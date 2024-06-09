  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Datça'da hazine arazisi vurgunu! Muhtar arazileri parsel parsel satmış

Datça'da hazine arazisi vurgunu! Muhtar arazileri parsel parsel satmış

Ege'nin gözde turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Datça ilçesinde denetimde olan ekipler, hazineye ait bazı arazilerin Mesudiye muhtarı tarafından satıldığını tespit etti. Ekipler hazine arazileri üzerinde denetimi derinleştirirken, mağdur sayısının artabileceği belirtildi.

SABAH
Datça’da hazine arazisi vurgunu! Muhtar arazileri parsel parsel satmış

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı 'denizler halkındır' projesi kapsamında Ege'nin incisi Muğla'nın Datça ilçesinde denetim yapan ekipler, hazineye ait bazı arazilerin Mesudiye muhtarı tarafından satıldığını ortaya çıkardı. Datça'nın Mesudiye mahallesi muhtarı Cüneyt Akdeniz hakkında suç duyurusunda bulunulurken, mağdur sayısının artabileceği belirtildi.

Datça’da hazine arazisi vurgunu! Muhtar arazileri parsel parsel satmış

Bakanlığının başlattığı 'denizler halkındır' projesi kapsamında, Muğla kıyıları mercek altına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kıyıları işgal ettiği tespit edilen kaçak yapılar, denetlenerek yıkım işlemleri yapılıyor.

Datça’da hazine arazisi vurgunu! Muhtar arazileri parsel parsel satmış

MUHTAR PARSEL PARSEL SATMIŞ
Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye mahallesinde denetim yapan ekipler, hazineye ait arazilerin sahte şekilde satıldığını ortaya çıkardı. Mesudiye mahallesi Muhtarı Cüneyt Akdeniz'in hazineye ait 2 dönüm araziyi yaklaşık 50 bin Euro'ya (yaklaşık 1 milyon 800 bin lira) köy senedi karşılığı turizmci Yaman Okur'a sattığı ortaya çıktı.

Datça’da hazine arazisi vurgunu! Muhtar arazileri parsel parsel satmış

Muhtar Akdeniz'den köy senedi karşılığı hazine arazisini aldığı ortaya çıkan Yaman Okur, mağdur olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Okur, "Ben mağdurum. Senet ile birlikte parsel arazi aldım muhtardan. 'Benim arazim' dedi, muhtardır diye güvendim. Olay ortaya çıkınca da savcıya suç duyurusunda bulundum.

Datça’da hazine arazisi vurgunu! Muhtar arazileri parsel parsel satmış

Hukuki süreç başlattık" dedi. Ekiplerin çalışması sürerken, yine muhtar Akdeniz'in, Mesudiye'de başka bir hazine arazisini de Ali Çamlık isimli kişiye sattığı ortaya çıktı. Senet ile sahte satış tespitinin ardından ekipler hazine arazileri üzerinde denetimi derinleştirirken, mağdur sayısının artabileceği belirtildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA