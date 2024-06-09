Datça’da hazine arazisi vurgunu! Muhtar arazileri parsel parsel satmış

Muhtar Akdeniz'den köy senedi karşılığı hazine arazisini aldığı ortaya çıkan Yaman Okur, mağdur olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Okur, "Ben mağdurum. Senet ile birlikte parsel arazi aldım muhtardan. 'Benim arazim' dedi, muhtardır diye güvendim. Olay ortaya çıkınca da savcıya suç duyurusunda bulundum.