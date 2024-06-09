Yatağan Belediyesi’nde bu kez de davul krizi!

Yatağan'da, Ramazan ayında geleneksel davulculuk hizmeti veren 10 kişilik ekip ile Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay arasında yaşanan anlaşmazlık, hukuki boyuta taşındı. Eski AK Parti yönetimi döneminde, davulcular ile 100 bin liralık sözleşme imzalanmıştı. Ancak yerel seçimlerin Ramazan ayına denk gelmesiyle birlikte belediye yönetimi CHP adayı Mesut Günay'a geçti. Ramazan sonrası belediyeye giderek ücretlerini talep eden davulcular, bütçe yetersizliği gerekçesiyle geri çevrildi. Davulcular ile Başkan Günay arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Başkan Günay, davulcuların dışarı çıkarılmasını istedi ve davulcular güvenlik görevlileri tarafından belediyeden çıkarıldı.

'ÇALDIRAN ÖDESİN'

Muğla'nın Yatağan İlçesinde yaşayan ve 5 yıl boyunca ilçede 10 arkadaşı ile birlikte Ramazan davulu çalan Ceylan Kip, Yatağan Belediyesi'nden 10 kişinin 100 bin lira alacağı olduğunu söyledi. Kip, "Başkan Günay 'Bu benim borcum değil. Davulu kim çaldırdıysa borcu o ödesin' dedi. Ben de borcumuzun tahsili için savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi. Ramazan davulcusu Kip, yaşananları şöyle anlattı: "2019'dan beri ekibimle Ramazan ayı boyunca ramazan davulu çalmaktayım. 2024 yılında hizmet verdiğimiz bedeli yeni seçilen CHP'li Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ödemedi. Kendisini Cuma günü makamında alacağımızı almak için ziyaret ettim. Makam Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulundum. Belediye başkanının bu tavrı seçimlerde kendisine destek vermediğim için. Kendisini bu tavrından dolayı kınıyorum. Alacağımızın hepsi resmi evraklı. Bir belediye başkanı makamından bir vatandaşı nasıl kovabilir? Biz hakkımız olanı istedik. Bir daha Yatağan'da davul çalınmayacakmış. 'Herkes Ramazan'da kendi uyansın' diyor. Bu tavrı nedeniyle kendisini kınıyorum. Ramazan ayı boyunca çocuğum kucağımda davul çaldım. Hiçbir şekilde çoluk çocuğumun rızkını kendisine yedirmeyeceğim"

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM'

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay ise Ramazan Davulcusu Ceylan Kip'in iddialarının doğru olmadığını anlatarak, şunları söyledi: "Ben kimseye hareket etmedim. Saygısızca konuştu. Ben de dışarıya çıkmasını istedim. Davulu kim çaldırdıysa o ödesin demedim. 100 bin lira alacakları var. Şu an ödeme için müsait değiliz 20 bin lirasını ödeyelim, dedim. O da kabul etmeyince, yapacak bir şey yok, dedim. O da ısrarcı olunca lütfen dışarı çıkın dedim. Yaşananlar bundan ibaret. Odada bulunanlar da buna şahit. Giderken tehditte bulundu. Ben de hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım." Öte yandan CHP'Lİ Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay'un suç duyurusu sonrasında Ramazan Davulcusu Kip'in Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdiği, Kip'in ifadesinde güvenlik kameralarının incelenmesini istediği öğrenildi.